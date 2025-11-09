Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2025 года

Сегодня, 9 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2025 года (время московское):

«Амур» – «Автомобилист» — 3:0;

«Адмирал» – «Трактор» — 1:3;

«Барыс» – «Металлург» — 1:4.

Таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 24 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 40 очков после 25 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.