Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 9 ноября 2025 года (время московское):

«Амур» – «Автомобилист» — 3:0;
«Адмирал» – «Трактор» — 1:3;
«Барыс» – «Металлург» — 1:4.

Таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с 36 очками после 24 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 40 очков после 25 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Голкипер «Лады» выдал шоу в Минске, СКА начал выигрывать при Ларионове. Итоги дня в КХЛ
Видео
Голкипер «Лады» выдал шоу в Минске, СКА начал выигрывать при Ларионове. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android