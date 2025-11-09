Сегодня, 9 ноября, прошли семь матч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 9 ноября 2025 года (время — московское):
«Магнитка» – «Омские Крылья» — 1:2 ОТ;
«Челмет» – «Зауралье» — 3:4 ОТ;
«Горняк-УГМК» – «Рубин» — 4:1;
«Кристалл» – «Металлург» Нк — 2:3;
«Рязань-ВДВ» – ХК «Норильск» — 3:1;
«Нефтяник» – «Динамо» СПб — 2:3 Б;
«Дизель» – «Сокол» — 5:4 Б.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.