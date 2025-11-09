Скидки
Все новости
Главная Хоккей Новости

Детройт – Чикаго, результат матча 9 ноября 2025, счет 1:5, НХЛ 2025/2026

Три очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» обыграть «Детройт» в гостевом матче
Комментарии

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Левшунов, Терявяйнен) – 00:59 (pp)     1:1 Ларкин (Рэймонд, Эдвинссон) – 04:19     1:2 Терявяйнен (Бураковски, Бертуцци) – 23:20 (pp)     1:3 Бертуцци (Бедард, Левшунов) – 45:09 (pp)     1:4 Бураковски (Бедард, Кревьер) – 56:35     1:5 Мур (Донато, Грызлик) – 59:44    

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Ещё по шайбе в составе «Блэкхоукс» забросили Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски и Оливер Мур, забивший свой первый гол в НХЛ. Единственный гол в составе «красных крыльев» забил капитан Дилан Ларкин.

«Чикаго» одержал третью победу подряд, «Детройт» потерпел третье поражение кряду. В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Детройт» встретится с «Анахайм Дакс».

Комментарии
