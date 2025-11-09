Три очка Коннора Бедарда помогли «Чикаго» обыграть «Детройт» в гостевом матче

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Голом и двумя результативными передачами отметился нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Ещё по шайбе в составе «Блэкхоукс» забросили Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци, Андре Бураковски и Оливер Мур, забивший свой первый гол в НХЛ. Единственный гол в составе «красных крыльев» забил капитан Дилан Ларкин.

«Чикаго» одержал третью победу подряд, «Детройт» потерпел третье поражение кряду. В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», «Детройт» встретится с «Анахайм Дакс».