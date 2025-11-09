Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 9 ноября 2025 года

Сегодня, 9 ноября, прошли четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 ноября 2025 года (время московское):

Академия СКА – ХК «Капитан» — 4:6;

МХК «Спартак» – «Локо» — 2:4;

«Локо-76» – «Сибирские Снайперы» — 0:3;

«АКМ Новомосковск» – «Красноярские Рыси» — 3:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 37 очками после 20 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.