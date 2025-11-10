Скидки
Питтсбург Пингвинз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 9 ноября 2025, счет 2:3, НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», дважды ведя в счёте, в дебютном матче Мурашова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Новак (Малкин, Уозерспун) – 08:48     1:1 Копитар (Фиала, Перри) – 14:58 (pp)     2:1 Манта (Летанг, Койвунен) – 27:48 (pp)     2:2 Перри (Сеси, Мур) – 44:49     2:3 Фиала (Даути, Лаферрье) – 51:52    

В составе «Питтсбурга» отличились Томми Новак и Энтони Манта. За «Лос-Анджелес» забили Анже Копитар, Кори Перри и Кевин Фиала. В этом матче в НХЛ дебютировал российский голкипер хозяев Сергей Мурашов. Он совершил 24 сейва. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

«Питтсбург Пингвинз» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 21 очко за 17 матчей. «Лос-Анджелес Кингз» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 18 очков за 16 игр.

