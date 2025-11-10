«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», дважды ведя в счёте, в дебютном матче Мурашова в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0).
В составе «Питтсбурга» отличились Томми Новак и Энтони Манта. За «Лос-Анджелес» забили Анже Копитар, Кори Перри и Кевин Фиала. В этом матче в НХЛ дебютировал российский голкипер хозяев Сергей Мурашов. Он совершил 24 сейва. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.
«Питтсбург Пингвинз» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 21 очко за 17 матчей. «Лос-Анджелес Кингз» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 18 очков за 16 игр.
