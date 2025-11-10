«Это странно». Форвард «Вашингтона» — о попытке Биннингтона спрятать 900-ю шайбу Овечкина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брэндон Дьюхейм прокомментировал попытку голкипера Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона спрятать 900-ю шайбу российского нападающего Александра Овечкина.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уилсон (Карлсон, Чикран) – 09:50 (pp) 2:0 Овечкин (Чикран) – 22:39 3:0 Бовиллье (Чикран) – 24:33 4:0 Карлсон (Леонард, Фехервари) – 29:28 5:0 Бовиллье – 36:20 5:1 Торопченко (Зутер, Фаулер) – 40:37 (sh) 6:1 Уилсон (Сандин, ван Римсдайк) – 49:00
«Да… Я подумал, что это было странно, когда увидел», — сказал Дюхейм. — «Вживую я этого не заметил. Это было довольно… ну да. Все в тот момент сосредоточились на Ови и пытались достать его, а потом я увидел этот эпизод на видео. Просто показалось немного странным — и всё», — приводит слова Дьюхейма Russian Machine Never Breaks.
Биннингтон попытался спрятать юбилейную шайбу, засунув её под амуницию, но был вынужден отдать её заметившему это действие линейному арбитру.
