«Это странно». Форвард «Вашингтона» — о попытке Биннингтона спрятать 900-ю шайбу Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брэндон Дьюхейм прокомментировал попытку голкипера Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона спрятать 900-ю шайбу российского нападающего Александра Овечкина.

«Да… Я подумал, что это было странно, когда увидел», — сказал Дюхейм. — «Вживую я этого не заметил. Это было довольно… ну да. Все в тот момент сосредоточились на Ови и пытались достать его, а потом я увидел этот эпизод на видео. Просто показалось немного странным — и всё», — приводит слова Дьюхейма Russian Machine Never Breaks.

Биннингтон попытался спрятать юбилейную шайбу, засунув её под амуницию, но был вынужден отдать её заметившему это действие линейному арбитру.