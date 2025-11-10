Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Передача Сергачёва не помогла «Юте» избежать поражения в матче с «Оттавой»

В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Юта Мамонт». Хозяева льда одолели соперника со счётом 4:2.

В составе победителей голами отметились Ридли Грейг (1+1), Джордан Спенс (1+1), Ник Казинс и Майкл Амадио. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий. У гостей голы забивали Клейтон Келлер и Ник Шмальц. Россиянин Михаил Сергачёв отметился голевой передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Оттава» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Даллас Старз» 12 ноября, а «Юта» начнёт серию встреч на своём льду, где 13 ноября примет «Баффало Сэйбрз».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: