Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Оттава Сенаторз — Юта Мамонт, результат матча 10 ноября 2025, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Сергачёв, Зуб

Передача Сергачёва не помогла «Юте» избежать поражения в матче с «Оттавой»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Юта Мамонт». Хозяева льда одолели соперника со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 2
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Грейг (Козенс) – 13:59     1:1 Келлер (Сергачёв, Ванечек) – 17:33     2:1 Спенс (Перрон) – 27:13     3:1 Казинс (Козенс, Грейг) – 35:52     3:2 Шмальц (Кули, Десимоне) – 38:56     4:2 Амадио (Шабо, Спенс) – 43:46    

В составе победителей голами отметились Ридли Грейг (1+1), Джордан Спенс (1+1), Ник Казинс и Майкл Амадио. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без результативных действий. У гостей голы забивали Клейтон Келлер и Ник Шмальц. Россиянин Михаил Сергачёв отметился голевой передачей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Оттава» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Даллас Старз» 12 ноября, а «Юта» начнёт серию встреч на своём льду, где 13 ноября примет «Баффало Сэйбрз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», дважды ведя в счёте, в дебютном матче Мурашова в НХЛ

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android