«Каролина» со счётом 5:4 обыграла «Торонто». У Свечникова и Никишина — по ассисту

В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Себастьян Ахо, Сет Джарвис, Шон Уокер, Тейлор Холл и Логан Стэнковен. Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин отметились ассистами.

У хозяев забивали Джон Таварес, Остон Мэттьюс, а также записавший в свой актив дубль Вильям Нюландер.

«Каролина» возглавила Восток с 22 очками. «Торонто» с 17 баллами идёт на 10 строчке.