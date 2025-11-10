«Каролина» со счётом 5:4 обыграла «Торонто». У Свечникова и Никишина — по ассисту
В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Каролина Харрикейнз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 05:00 1:1 Ахо (Элерс, Миллер) – 08:34 (pp) 1:2 Джарвис (Свечников, Никишин) – 14:31 2:2 Таварес (Робертсон, Макманн) – 15:31 3:2 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 19:01 (pp) 4:2 Мэттьюс (Маккейб, Нис) – 31:03 4:3 Уокер (Каррье) – 36:51 4:4 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:20 4:5 Стэнковен (Миллер, Элерс) – 52:13
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Себастьян Ахо, Сет Джарвис, Шон Уокер, Тейлор Холл и Логан Стэнковен. Российские хоккеисты Андрей Свечников и Александр Никишин отметились ассистами.
У хозяев забивали Джон Таварес, Остон Мэттьюс, а также записавший в свой актив дубль Вильям Нюландер.
«Каролина» возглавила Восток с 22 очками. «Торонто» с 17 баллами идёт на 10 строчке.
