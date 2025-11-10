Скидки
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Калгари Флэймз, результат матча 10 ноября 2025, счёт 2:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Капризов

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» всухую обыграть «Калгари». Тарасенко очков не набрал
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Калгари Флэймз». Хозяева льда одолели соперника со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10    

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились американский нападающий Мэтт Болди и российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Другие россияне — Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали.

Отметим, за гостей в этой встрече свой четвёртый матч за карьеру в НХЛ и третий в сезоне провёл российский защитник Ян Кузнецов.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Калгари» встретится в гостях с «Сент-Луис Блюз». Обе встречи состоятся 12 ноября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
