Шайба Капризова помогла «Миннесоте» всухую обыграть «Калгари». Тарасенко очков не набрал

В ночь с 9 на 10 ноября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Калгари Флэймз». Хозяева льда одолели соперника со счётом 2:0.

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились американский нападающий Мэтт Болди и российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов. Другие россияне — Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин очков не набрали.

Отметим, за гостей в этой встрече свой четвёртый матч за карьеру в НХЛ и третий в сезоне провёл российский защитник Ян Кузнецов.

«Миннесота» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Калгари» встретится в гостях с «Сент-Луис Блюз». Обе встречи состоятся 12 ноября.

Материалы по теме Видео Передача Сергачёва не помогла «Юте» избежать поражения в матче с «Оттавой»

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: