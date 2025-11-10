Малкин превзошёл редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ. Впереди — лишь Кросби и Копитар

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в очредном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» и вписал своё имя в историю лиги.

Малкин отдал результативную передачу при первой шайбе своей команды в 145-й раз в карьере и обошёл Патрика Кейна (144) по этому показателю, выйдя на третье место среди всех действующих хоккеистов лиги. Больше подобных случаев только у Сидни Кросби (167) и Анже Копитара (165).

Этот матч в итоге «Питтсбург» проиграл «Кингз» со счётом 2:3.

