Малкин превзошёл редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ. Впереди — лишь Кросби и Копитар
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей в очредном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» и вписал своё имя в историю лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Новак (Малкин, Уозерспун) – 08:48 1:1 Копитар (Фиала, Перри) – 14:58 (pp) 2:1 Манта (Летанг, Койвунен) – 27:48 (pp) 2:2 Перри (Сеси, Мур) – 44:49 2:3 Фиала (Даути, Лаферрье) – 51:52
Малкин отдал результативную передачу при первой шайбе своей команды в 145-й раз в карьере и обошёл Патрика Кейна (144) по этому показателю, выйдя на третье место среди всех действующих хоккеистов лиги. Больше подобных случаев только у Сидни Кросби (167) и Анже Копитара (165).
Этот матч в итоге «Питтсбург» проиграл «Кингз» со счётом 2:3.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
