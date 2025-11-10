Скидки
Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика, установленное в начале XXI века

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре перерыв перед вторым периодом. «Колорадо» ведёт со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41     0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp)     1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47     2:2 Шервуд – 21:00    

Маккиннон стал вторым игроком в истории «Колорадо Эвеланш» (с сезона-1995/96), которому удалось забить два и более голов в двух матчах подряд, проведённых в два дня подряд. До него такого достижения добивался Джо Сакик — 7 и 8 апреля 2001 года.

Напомним, во вчерашнем матче с «Эдмонтоном» (9:1) Маккиннон также отметился дублем.

Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками

Маккиннон — второй игрок в истории «Колорадо» с 25+ семиматчевыми сериями с очками в НХЛ
