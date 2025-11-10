Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика, установленное в начале XXI века

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре перерыв перед вторым периодом. «Колорадо» ведёт со счётом 2:1.

Маккиннон стал вторым игроком в истории «Колорадо Эвеланш» (с сезона-1995/96), которому удалось забить два и более голов в двух матчах подряд, проведённых в два дня подряд. До него такого достижения добивался Джо Сакик — 7 и 8 апреля 2001 года.

Напомним, во вчерашнем матче с «Эдмонтоном» (9:1) Маккиннон также отметился дублем.

