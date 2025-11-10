Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика, установленное в начале XXI века
Поделиться
Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре перерыв перед вторым периодом. «Колорадо» ведёт со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2-й период
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41 0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp) 1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47 2:2 Шервуд – 21:00
Маккиннон стал вторым игроком в истории «Колорадо Эвеланш» (с сезона-1995/96), которому удалось забить два и более голов в двух матчах подряд, проведённых в два дня подряд. До него такого достижения добивался Джо Сакик — 7 и 8 апреля 2001 года.
Напомним, во вчерашнем матче с «Эдмонтоном» (9:1) Маккиннон также отметился дублем.
Чемпион НХЛ Шмидт выпил пива с болельщиками
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
07:10
-
06:56
-
06:43
-
06:02
-
06:02
-
03:19
-
00:36
- 9 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:12
-
21:45
-
21:20
-
20:55
-
20:32
-
20:15
-
19:55
-
19:35
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:20
-
15:56
-
15:42
-
15:22