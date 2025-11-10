Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов обошёл Малкина и вышел на чистое первое место гонки российских бомбардиров НХЛ

Капризов обошёл Малкина и вышел на чистое первое место гонки российских бомбардиров НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10    

В матче против «Калгари Флэймз» он забросил очередную шайбу, доведя свой сезонный показатель до 22 (10+12) очков в 17 матчах. Благодаря этому Капризов обошёл Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз, на счету которого 21 (3+18) очко в тех же 17 играх.

Актуальная таблица российских бомбардиров НХЛ:

  1. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 22 (10+12) очка, 17 матчей;
  2. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 21 (3+18), 17 матчей;
  3. Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — 16 (8+8), 14 матчей;
  4. Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») — 15 (6+9), 14 матчей;
  5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 14 (7+7), 13 матчей.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Материалы по теме
Малкин превзошёл редчайшее достижение Патрика Кейна в НХЛ. Впереди — лишь Кросби и Копитар
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android