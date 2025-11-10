Капризов обошёл Малкина и вышел на чистое первое место гонки российских бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ.

В матче против «Калгари Флэймз» он забросил очередную шайбу, доведя свой сезонный показатель до 22 (10+12) очков в 17 матчах. Благодаря этому Капризов обошёл Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз, на счету которого 21 (3+18) очко в тех же 17 играх.

Актуальная таблица российских бомбардиров НХЛ:

Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 22 (10+12) очка, 17 матчей; Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 21 (3+18), 17 матчей; Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — 16 (8+8), 14 матчей; Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») — 15 (6+9), 14 матчей; Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 14 (7+7), 13 матчей.

