Капризов обошёл Малкина и вышел на чистое первое место гонки российских бомбардиров НХЛ
Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47 2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10
В матче против «Калгари Флэймз» он забросил очередную шайбу, доведя свой сезонный показатель до 22 (10+12) очков в 17 матчах. Благодаря этому Капризов обошёл Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз, на счету которого 21 (3+18) очко в тех же 17 играх.
Актуальная таблица российских бомбардиров НХЛ:
- Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 22 (10+12) очка, 17 матчей;
- Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 21 (3+18), 17 матчей;
- Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — 16 (8+8), 14 матчей;
- Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») — 15 (6+9), 14 матчей;
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 14 (7+7), 13 матчей.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
