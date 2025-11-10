Скидки
Хоккей

Капризов возглавил гонку российских снайперов НХЛ, сравнявшись с Дорофеевым

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил гол в ворота «Калгари Флэймз», который позволил ему выйти на первое место в списке российских снайперов НХЛ, сравнявшись по количеству голов с Павлом Дорофеевым из «Вегас Голден Найтс».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10    

Теперь у обоих по 10 заброшенных шайб в сезоне — Капризов провёл 17 матчей, Дорофеев — 14.

Полный рейтинг российских снайперов в текущем сезоне:

  • Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс») — 10 голов в 14 матчах;
  • Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 10 голов в 17 матчах;
  • Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс») — 8 голов в 14 матчах;
  • Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 7 голов в 13 матчах;
  • Владислав Наместников («Виннипег Джетс») — 6 голов в 14 матчах;
  • Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс») — 6 голов в 14 матчах;
  • Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») — 6 голов в 14 матчах.

Также Капризов с 22 очками единолично лидирует в списке лучших российских бомбардиров текущего сезона.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

