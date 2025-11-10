Маккиннон обошёл Петера Штястны и стал третьим снайпером в истории «Колорадо»
Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре ничья — 2:2, и идёт второй период.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Перерыв
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41 0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp) 1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47 2:2 Шервуд – 21:44
Благодаря этому дублю Маккиннон достиг отметки в 381 гол за карьеру и обогнал Петера Штястны (380), выйдя на третье место в списке лучших снайперов в истории клуба.
Второе место в списке лучших снайперов «Колорадо» занимает Мишель Гуле — на его счету 456 голов. Первая строчка — у Джо Сакика — он стал автором 625 шайб за клуб.
