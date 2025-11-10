Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маккиннон обошёл Петера Штястны и стал третьим снайпером в истории «Колорадо»

Маккиннон обошёл Петера Штястны и стал третьим снайпером в истории «Колорадо»
Комментарии

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре ничья — 2:2, и идёт второй период.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Перерыв
2 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41     0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp)     1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47     2:2 Шервуд – 21:44    

Благодаря этому дублю Маккиннон достиг отметки в 381 гол за карьеру и обогнал Петера Штястны (380), выйдя на третье место в списке лучших снайперов в истории клуба.

Второе место в списке лучших снайперов «Колорадо» занимает Мишель Гуле — на его счету 456 голов. Первая строчка — у Джо Сакика — он стал автором 625 шайб за клуб.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

Материалы по теме
Натан Маккиннон повторил достижение Джо Сакика, установленное в начале XXI века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android