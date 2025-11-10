Маккиннон обошёл Петера Штястны и стал третьим снайпером в истории «Колорадо»

Звёздный канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон отметился двумя заброшенными шайбами в матче с «Ванкувер Кэнакс», проходящим в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На данный момент в игре ничья — 2:2, и идёт второй период.

Благодаря этому дублю Маккиннон достиг отметки в 381 гол за карьеру и обогнал Петера Штястны (380), выйдя на третье место в списке лучших снайперов в истории клуба.

Второе место в списке лучших снайперов «Колорадо» занимает Мишель Гуле — на его счету 456 голов. Первая строчка — у Джо Сакика — он стал автором 625 шайб за клуб.

