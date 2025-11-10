«Анахайм» обыграл «Виннипег» и одержал седьмую победу подряд

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

Дублями в составе «Анахайма» отметились нападающие Лео Карлссон и Беккетт Сеннеке. Голом в составе «Виннипега» отметился Кайл Коннор. Эта победа стала для «уток» седьмой подряд. «Виннипег» потерпел третье поражение кряду.

«Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «утки» встретятся с «Колорадо Эвеланш» и в случае победы в этой встрече могут возглавить Запад НХЛ.