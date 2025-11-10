Скидки
Анахайм — Виннипег, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 4:1, НХЛ 2025/2026

«Анахайм» обыграл «Виннипег» и одержал седьмую победу подряд
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Виннипег Джетс». Победу одержали хозяева со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Сеннеке (Готье, Хеллесон) – 07:18     2:0 Карлссон (Терри, Крайдер) – 19:03 (pp)     2:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 24:22     3:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 31:48     4:1 Карлссон (Крайдер, Лакомб) – 42:46 (pp)    

Дублями в составе «Анахайма» отметились нападающие Лео Карлссон и Беккетт Сеннеке. Голом в составе «Виннипега» отметился Кайл Коннор. Эта победа стала для «уток» седьмой подряд. «Виннипег» потерпел третье поражение кряду.

«Анахайм» занимает второе место в таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «утки» встретятся с «Колорадо Эвеланш» и в случае победы в этой встрече могут возглавить Запад НХЛ.

