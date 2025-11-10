Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.

Дублем и двумя результативными передачами отметился нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Ещё две шайбы за «лавин» забросил Арттури Лехконен. Голы за «Ванкувер» забили Линус Карлссон, Кифер Шервуд, Дрю О'Коннор и Джейк Дебраск. Победу «лавинам» в овертайме принёс Гэвин Бриндли.

«Колорадо» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять Западную конференцию Национальной хоккейной лиги. В следующем матче за лидерство в конференции «лавины» встретятся с «Анахаймом».