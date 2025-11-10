Четыре очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Ванкувер»
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41 0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp) 1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47 2:2 Шервуд – 21:44 2:3 Лехконен (Бёрнс, Маккиннон) – 40:28 3:3 О'Коннор – 47:26 (sh) 3:4 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 49:47 (pp) 4:4 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 56:59 (pp) 4:5 Бриндли (Макар, Маккиннон) – 61:08
Дублем и двумя результативными передачами отметился нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. Ещё две шайбы за «лавин» забросил Арттури Лехконен. Голы за «Ванкувер» забили Линус Карлссон, Кифер Шервуд, Дрю О'Коннор и Джейк Дебраск. Победу «лавинам» в овертайме принёс Гэвин Бриндли.
«Колорадо» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять Западную конференцию Национальной хоккейной лиги. В следующем матче за лидерство в конференции «лавины» встретятся с «Анахаймом».
