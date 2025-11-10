В ночь на 10 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года:
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:5;
«Оттава Сенаторз» – «Юта Мамонт» — 4:2;
«Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» — 2:1;
«Миннесота Уайлд» – «Калгари Флэймз» — 2:0;
«Анахайм Дакс» – «Виннипег Джетс» — 4:1;
«Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 22 очка после 15 встреч.