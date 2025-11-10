Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года

В ночь на 10 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:5;

«Оттава Сенаторз» – «Юта Мамонт» — 4:2;

«Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» — 2:1;

«Миннесота Уайлд» – «Калгари Флэймз» — 2:0;

«Анахайм Дакс» – «Виннипег Джетс» — 4:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 22 очка после 15 встреч.