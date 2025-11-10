Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 10 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 ноября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:5;
«Оттава Сенаторз» – «Юта Мамонт» — 4:2;
«Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» — 2:1;
«Миннесота Уайлд» – «Калгари Флэймз» — 2:0;
«Анахайм Дакс» – «Виннипег Джетс» — 4:1;
«Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» — 4:5 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 25 очками после 16 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 22 очка после 15 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Российская молодёжь разрывает НХЛ! Грицюк и Мичков продолжают забивать
Видео
Российская молодёжь разрывает НХЛ! Грицюк и Мичков продолжают забивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android