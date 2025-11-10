Расписание матчей ВХЛ на 10 ноября 2025 года

Сегодня, 10 ноября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Торос» – «Ростов»;

17:00. «Молот» – «Буран»;

17:30. «Ижсталь» – ХК «Тамбов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 37 очков в 25 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 37 очками после 23 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очков в 22 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.