Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 10 ноября 2025 года

Сегодня, 10 ноября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 ноября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – Академия Михайлова;

12:00. «Тайфун» – МХК «Динамо» М;

16:30. «Толпар» – «Белые Медведи»;

16:30. «Авто» – «Ладья»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «АКМ Юниор».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 37 очками после 20 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.