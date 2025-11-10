Джаред Беднар стал седьмым тренером в истории по скорости достижения 400 побед в НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Для главного тренера «лавин» Джареда Беднара эта победа стала 400-й в карьере в НХЛ.

Беднар стал 42-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 400 побед, и 16-м, кто сделал это с одной командой. Проведя сегодня свой 716-й матч, Беднар стал седьмым по скорости тренером, кто достиг отметки в 400 побед. Лидером по этому показателю является главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер, одержавший 400 побед за 659 матчей.

В следующем матче за лидерство в конференции «лавины» встретятся с «Анахаймом».