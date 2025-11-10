Скидки
Джаред Беднар стал седьмым тренером в истории по скорости достижения 400 побед в НХЛ

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Для главного тренера «лавин» Джареда Беднара эта победа стала 400-й в карьере в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ничушкин, Макар) – 06:41     0:2 Маккиннон (Олофссон, Ничушкин) – 08:10 (pp)     1:2 Карлссон (Гронек, Кейн) – 11:47     2:2 Шервуд – 21:44     2:3 Лехконен (Бёрнс, Маккиннон) – 40:28     3:3 О'Коннор – 47:26 (sh)     3:4 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 49:47 (pp)     4:4 Дебраск (Бёзер, Хьюз) – 56:59 (pp)     4:5 Бриндли (Макар, Маккиннон) – 61:08    

Беднар стал 42-м тренером в истории НХЛ, одержавшим 400 побед, и 16-м, кто сделал это с одной командой. Проведя сегодня свой 716-й матч, Беднар стал седьмым по скорости тренером, кто достиг отметки в 400 побед. Лидером по этому показателю является главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер, одержавший 400 побед за 659 матчей.

В следующем матче за лидерство в конференции «лавины» встретятся с «Анахаймом».

