Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (1)Боб Хартли«Локомотив»
2 (3)Алексей Исаков«Торпедо»
3 (5)Андрей Разин«Металлург» Мг
4 (10)Игорь Гришин«Нефтехимик»
5 (2)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (6)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
7 (11)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
8 (9)Андрей Козырев«Северсталь»
9 (4)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
10 (7)Ги Буше«Авангард»
11 (8)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (14)Бенуа Гру«Трактор»
13 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (19)Игорь ЛарионовСКА
15 (15)Игорь НикитинЦСКА
16 (16)Павел Десятков«Лада»
17 (18)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
18 (12)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
19 (20)Леонид Тамбиев«Адмирал»
20 (17)Михаил Кравец«Барыс»
21 (21)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
22 (22)Александр Гальченюк«Амур»
Материалы по теме
«Металлург» продлил победную серию, СКА вернул канадского россиянина. Итоги дня в КХЛ
Видео
«Металлург» продлил победную серию, СКА вернул канадского россиянина. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android