Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше и Галлан падают вниз, Ларионов поднимается со дна
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|2 (3)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|3 (5)
|Андрей Разин
|«Металлург» Мг
|4 (10)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|5 (2)
|Алексей Кудашов
|«Динамо» М
|6 (6)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|7 (11)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|8 (9)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|9 (4)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|10 (7)
|Ги Буше
|«Авангард»
|11 (8)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|12 (14)
|Бенуа Гру
|«Трактор»
|13 (13)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|14 (19)
|Игорь Ларионов
|СКА
|15 (15)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|16 (16)
|Павел Десятков
|«Лада»
|17 (18)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|18 (12)
|Жерар Галлан
|«Шанхайские драконы»
|19 (20)
|Леонид Тамбиев
|«Адмирал»
|20 (17)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|21 (21)
|Вячеслав Буцаев
|«Сибирь»
|22 (22)
|Александр Гальченюк
|«Амур»
