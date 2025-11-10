Андрей Назаров высказался о последних трансферах в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил последние трансферы в Континентальной хоккейной лиге.

«Каждый игровой день в КХЛ получается особенным, много неожиданных результатов, но лидеры постепенно прибавляют, играют лучше. Все понимают: каждый потерянный балл в итоге может оказаться ключевым и сказаться на турнирном положении. В целом же в лиге очень много позитивных моментов, которые обязательно надо усиливать.

Конечно, особняком стоят трансферы, которых по-прежнему хватает. Появляются новые имена, есть талантливая молодёжь, в Россию по-прежнему активно едут иностранцы. Некоторые из клубов исправляют летние ошибки, другие стараются укрепить проблемные позиции, чтобы успешнее выступить в плей-офф. Только за последние дни мы увидели много интересных переходов и обменов, а ведь до закрытия трансферного окна ещё много времени, поэтому и сделки ещё обязательно будут. Так что будем внимательно следить», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.