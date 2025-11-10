Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ. 21-летний российский голкипер отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3).

«Это не тот результат, которого я хотел добиться, которого все мы хотели. Для меня это был особенный вечер, но я всегда хочу приносить команде два очка. Мы извлечём уроки из этого поражения и будем становиться сильнее. В том числе и лично я.

Болельщики очень сильно меня поддерживали. Я это чувствовал и по-настоящему ценю. Безусловно, это великолепная арена, потрясающий город, здесь живут замечательные люди», – цитирует Мурашова пресс-служба клуба.

Ранее Мурашов был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Голкипер «Уилкс-Бэрри» провёл два матча – с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0), где отразил 98,1% бросков (51 из 52).