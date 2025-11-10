Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ. 21-летний российский голкипер отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3).
«Это не тот результат, которого я хотел добиться, которого все мы хотели. Для меня это был особенный вечер, но я всегда хочу приносить команде два очка. Мы извлечём уроки из этого поражения и будем становиться сильнее. В том числе и лично я.
Болельщики очень сильно меня поддерживали. Я это чувствовал и по-настоящему ценю. Безусловно, это великолепная арена, потрясающий город, здесь живут замечательные люди», – цитирует Мурашова пресс-служба клуба.
Ранее Мурашов был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Голкипер «Уилкс-Бэрри» провёл два матча – с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0), где отразил 98,1% бросков (51 из 52).
- 10 ноября 2025
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:44
-
07:25
-
07:10
-
06:56
-
06:43
-
06:02
-
06:02
-
03:19
-
00:36
- 9 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:12
-
21:45
-
21:20
-
20:55
-
20:32
-
20:15
-
19:55