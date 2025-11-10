Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов оценил свой дебют в НХЛ. 21-летний российский голкипер отразил 24 из 27 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Новак (Малкин, Уозерспун) – 08:48     1:1 Копитар (Фиала, Перри) – 14:58 (pp)     2:1 Манта (Летанг, Койвунен) – 27:48 (pp)     2:2 Перри (Сеси, Мур) – 44:49     2:3 Фиала (Даути, Лаферрье) – 51:52    

«Это не тот результат, которого я хотел добиться, которого все мы хотели. Для меня это был особенный вечер, но я всегда хочу приносить команде два очка. Мы извлечём уроки из этого поражения и будем становиться сильнее. В том числе и лично я.

Болельщики очень сильно меня поддерживали. Я это чувствовал и по-настоящему ценю. Безусловно, это великолепная арена, потрясающий город, здесь живут замечательные люди», – цитирует Мурашова пресс-служба клуба.

Ранее Мурашов был признан лучшим игроком недели в АХЛ. Голкипер «Уилкс-Бэрри» провёл два матча – с «Лихай Вэлли» (4:1) и «Шарлотт» (4:0), где отразил 98,1% бросков (51 из 52).

Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», дважды ведя в счёте, в дебютном матче Мурашова в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android