Форвард «Анахайма» Лео Карлссон повторил достижения Эрика Линдроса и Стивена Стэмкоса

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). На счету 20-летнего шведа стало 25 (10+15) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Текущая результативная серия продлилась до 10 матчей (8+11 на отрезке).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Сеннеке (Готье, Хеллесон) – 07:18     2:0 Карлссон (Терри, Крайдер) – 19:03 (pp)     2:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 24:22     3:1 Сеннеке (Готье, Мактавиш) – 31:48     4:1 Карлссон (Крайдер, Лакомб) – 42:47 (pp)    

В истории лиги только четыре игрока в возрасте до 21 года достигали отметки 25 очков за сезон за меньшее число игр. Это Роб Браун (1988/1989, «Питтсбург», 12 игр), Уэйн Гретцки (1981/1982, «Эдмонтон», 13), Тони Танти (1983/1984, «Ванкувер», 14) и Дени Савар (1981/1982, «Чикаго», 14).

Второй номер драфта НХЛ — 2023 повторил достижения Эрика Линдроса (1993/1994, «Филадельфия», 15) и Стивена Стэмкоса (2010/2011, «Тампа-Бэй», 15).

Карлссон делит второе место в гонке бомбардиров лиги с Коннором Бедардом из «Чикаго».

