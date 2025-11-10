Форвард «Анахайма» Лео Карлссон повторил достижения Эрика Линдроса и Стивена Стэмкоса

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:1). На счету 20-летнего шведа стало 25 (10+15) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Текущая результативная серия продлилась до 10 матчей (8+11 на отрезке).
В истории лиги только четыре игрока в возрасте до 21 года достигали отметки 25 очков за сезон за меньшее число игр. Это Роб Браун (1988/1989, «Питтсбург», 12 игр), Уэйн Гретцки (1981/1982, «Эдмонтон», 13), Тони Танти (1983/1984, «Ванкувер», 14) и Дени Савар (1981/1982, «Чикаго», 14).
Второй номер драфта НХЛ — 2023 повторил достижения Эрика Линдроса (1993/1994, «Филадельфия», 15) и Стивена Стэмкоса (2010/2011, «Тампа-Бэй», 15).
Карлссон делит второе место в гонке бомбардиров лиги с Коннором Бедардом из «Чикаго».
