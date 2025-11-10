Скидки
Нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провёл свой 1000-й матч в карьере НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Маркус Юханссон провёл свой 1000-й матч в карьере НХЛ. Шведский форвард принял участие во встрече с «Калгари Флэймз» (2:0). Юнассон — 412-й игрок в истории НХЛ, достигший этой отметки, и всего 20-й игрок, родившийся в Швеции.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди (Юханссон, Эрикссон Эк) – 33:47     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 59:10    

«Это очень особенное событие. Это очень здорово. Трудно осознать, что это произошло. Я стараюсь не думать об этом слишком много и не переживать, а потом вдруг это происходит. Я безусловно рад этому.

Кажется, что прошло много времени, но в то же время оно пролетело незаметно. Это немного странно, но я очень благодарен за это. Приятно разделить это чувство с ребятами здесь. Что делает всё лучше, так это победа. Это всегда стоит на первом месте. Можно наслаждаться этим чувством чуть больше, все будут улыбаться. Это главное. В этом вся суть», — цитирует Юханссона пресс-служба клуба.

Юханссон набрал 532 очка (191+341) в 1000 матчах НХЛ за «Кэпиталз» (2010–2017, 2021–2023), «Нью-Джерси Дэвилз» (2018–2019), «Бостон Брюинз» (2018–2019), «Баффало Сэйбрз» (2019–2020), «Сиэтл Кракен» (2021–2022) и «Уайлд» (2020–2021, 2023–2026).

