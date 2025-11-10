Кросби встретился с Копитаром после матча в раздевалке и подарил ему свой свитер
Поделиться
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби встретился с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром после матча в раздевалке и подарил словенскому хоккеисту свой свитер. Копитар ранее объявил, что этот сезон НХЛ (20-й в его карьере) станет для него последним в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Новак (Малкин, Уозерспун) – 08:48 1:1 Копитар (Фиала, Перри) – 14:58 (pp) 2:1 Манта (Летанг, Койвунен) – 27:48 (pp) 2:2 Перри (Сеси, Мур) – 44:49 2:3 Фиала (Даути, Лаферрье) – 51:52
Фото: «Кингз»
В минувшем сезоне Копитар стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Словенец выступал за «Кингз» с сезона-2006/2007, провёл 1466 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1286 (442+844) очков. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоёвывал Кубок Стэнли.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:44
-
07:25
-
07:10
-
06:56
-
06:43
-
06:02
-
06:02
-
03:19
-
00:36
- 9 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:40
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:12
-
21:45
-
21:20
-
20:55