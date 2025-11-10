Кросби встретился с Копитаром после матча в раздевалке и подарил ему свой свитер

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби встретился с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром после матча в раздевалке и подарил словенскому хоккеисту свой свитер. Копитар ранее объявил, что этот сезон НХЛ (20-й в его карьере) станет для него последним в лиге.

Фото: «Кингз»

В минувшем сезоне Копитар стал обладателем приза «Леди Бинг Трофи» — индивидуальной награды, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Словенец выступал за «Кингз» с сезона-2006/2007, провёл 1466 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1286 (442+844) очков. В 2012 и 2014 годах Копитар в составе «Лос-Анджелеса» завоёвывал Кубок Стэнли.