Форвард «Кэпиталз»: когда я впервые вошёл в раздевалку и увидел Ови, это было как во сне

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Брэндон Дюхейм заявил, что был потрясён, когда попал в одну команду с российским нападающим Александром Овечкиным. 28‑летний американец перешёл в «Вашингтон» в 2024 году.

«Когда ты играешь с легендами в одной команде, это невероятно. Когда я впервые вошёл в раздевалку и увидел Ови, это было как во сне. Я рос, наблюдая за ним, а теперь мы играем в одной команде уже на протяжении пары лет. Это действительно круто», — цитирует Дюхайма RMNB.

Всего за карьеру в лиге на счету Александра 1505 матчей, в которых он забил 900 голов и сделал 731 результативную передачу. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 12 ноября.