Макдэвид — о разгроме от «Колорадо»: мы все выглядели вялыми, включая меня

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ожидает, что команда прибавит после разгрома от «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:9. Поражение на своей арене с разницей в восемь шайб стало для «нефтяников» первым с января 2009 года (тогда проиграли «Баффало» – 2:10).

«Мы все выглядели вялыми, и я как лидер в том числе. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно найти способ вернуть их в нашу игру. Мы говорим о том, что каждый должен внести свой вклад. Даже если кому-то несвойственно действовать в агрессивном стиле, всё равно нужно стараться.

Всем нужно прибавить и привносить больше – эмоционально, физически и в плане игры в целом. Я ожидаю, что завтрашний день сложится для нас удачнее. Думаю, у всех в раздевалке есть уверенность, что мы разберёмся с ситуацией. Тем не менее нам пора начать показывать хорошую игру. Всё начинается с хорошего старта матча. Вчерашний вечер – отличное предупреждение для команды о том, что происходит, когда ты не готов играть», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

С 16 очками в 16 играх «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ. В ночь на 11 ноября «Эдмонтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».