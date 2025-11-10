Скидки
Макдэвид — о разгроме от «Колорадо»: мы все выглядели вялыми, включая меня

Макдэвид — о разгроме от «Колорадо»: мы все выглядели вялыми, включая меня
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ожидает, что команда прибавит после разгрома от «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:9. Поражение на своей арене с разницей в восемь шайб стало для «нефтяников» первым с января 2009 года (тогда проиграли «Баффало» – 2:10).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 9
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 13:29     0:2 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 14:35     0:3 Бриндли (Малински, Бардаков) – 22:38     0:4 Друри (Бёрнс, Олофссон) – 24:45     0:5 Келли (Бриндли, Бардаков) – 29:34     1:5 Макдэвид (Драйзайтль) – 31:30 (pp)     1:6 Келли – 34:38 (sh)     1:7 Маккиннон (Лехконен, Тэйвз) – 40:24     1:8 Маккиннон (Колтон) – 45:02     1:9 Друри (Колтон, Келли) – 54:28    

«Мы все выглядели вялыми, и я как лидер в том числе. Возможно, не хватило энергии и эмоций. Нам нужно найти способ вернуть их в нашу игру. Мы говорим о том, что каждый должен внести свой вклад. Даже если кому-то несвойственно действовать в агрессивном стиле, всё равно нужно стараться.

Всем нужно прибавить и привносить больше – эмоционально, физически и в плане игры в целом. Я ожидаю, что завтрашний день сложится для нас удачнее. Думаю, у всех в раздевалке есть уверенность, что мы разберёмся с ситуацией. Тем не менее нам пора начать показывать хорошую игру. Всё начинается с хорошего старта матча. Вчерашний вечер – отличное предупреждение для команды о том, что происходит, когда ты не готов играть», – цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

С 16 очками в 16 играх «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ. В ночь на 11 ноября «Эдмонтон» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Новости. Хоккей
