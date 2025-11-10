КХЛ определила лучших игроков девятой недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов девятой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,66 и процентом отражённых бросков 95,69%. В матче с «Автомобилистом» (3:0) Дорожко сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Тревор Мёрфи (СКА), набравший 5 (3+2) очков в трёх матчах недели, в том числе забивший два победных гола.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Андрей Белозёров («Нефтехимик»), набравший 7 (5+2) очков в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан Матвей Поляков (СКА), забросивший одну шайбу в двух матчах недели.