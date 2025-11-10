Плющев — о трансферах «Авангарда»: там должны были быть пробиты не один потолок, а два-три

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев критически оценил трансферную политику «Авангарда» и отметил, что из-за неё страдают молодые игроки, которые не получают должного развития.

«Для меня сюрприз, как десятки трансферов «Авангард» вписывает в так называемый потолок зарплат! Идёт какое-то жонглирование цифрами и месяцами, КХЛ, как обычно, спит. Но там навскидку должны были быть пробиты не один потолок, а два-три.

Но я отдам должное Буше. В отличие от других тренеров-легионеров, он хотя бы не кокетничает и честно говорит, что приехал сюда не развивать игроков, а выигрывать трофеи. Это правда – команда, несмотря на десятки трансферов, играет в 11 форвардов, причём молодой и талантливый защитник Гуляев вынужден затыкать дыры в нападении. В итоге это в «Магнитке» или в «Салавате» молодые развиваются пачками и берут титулы лучших новичков – Фёдоров, Жаровский, Вязовой, Сиряцкий и так далее. В «Авангарде» всё наоборот – воспитанники сидят в глухом запасе, идёт перебор легионеров и возрастных российских хоккеистов.

Спрашивается, зачем при таком курсе Омску вся его дорогостоящая вертикаль? Зачем рекордный бюджет клуба ВХЛ «Омские Крылья» с выписанными за миллионы франко-канадскими друзьями Буше, веселящими всю лигу? Зачем академия?» – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.