«Авангард» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 10 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и СКА. Встреча начнётся в 16:30 мск «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче 23 сентября в Санкт-Петербурге победу одержал «Авангард» со счётом 4:2. СКА одержал четыре победы в последних шести матчах. «Авангард» выиграл лишь две из последних шести встреч.

На данный момент омский «Авангард» располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА занимает девятую строчку в таблице Запада КХЛ.

