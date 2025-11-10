«Авангард» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 10 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и СКА. Встреча начнётся в 16:30 мск «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче 23 сентября в Санкт-Петербурге победу одержал «Авангард» со счётом 4:2. СКА одержал четыре победы в последних шести матчах. «Авангард» выиграл лишь две из последних шести встреч.

На данный момент омский «Авангард» располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА занимает девятую строчку в таблице Запада КХЛ.