«Он раскаивается и хочет вернуться в хоккей». Президент КХЛ — о допинге Ивана Морозова

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о том, раскаивается ли нападающий «Спартака» Иван Морозов за положительную допинг-пробу на кокаин. Хоккеист был отстранён от матчей и тренировок из-за положительной допинг-пробы, в которой был обнаружен кокаин. Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения с четырёх лет до одного месяца.

«Да, конечно, раскаивается. Он сам говорил об этом в интервью, признал ошибку и отметил, что хочет вернуться в хоккей. Думаю, когда под угрозой оказывается твоя профессиональная карьера, к которой ты шёл долгие годы, и она может оборваться из-за одного неправильного поступка, это заставляет серьёзно переосмыслить многое. Это большой урок не только для него, но и для всех спортсменов», – цитирует Морозова «РИА Новости».

В нынешнем сезоне нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков. 25-летний Морозов выступает за «Спартак» с 2024 года.

