Шелдон Ремпал дебютирует в сезоне за «Салават Юлаев» в ближайшем матче с «Ладой»

Нападающий Шелдон Ремпал дебютирует в сезоне за «Салават Юлаев» в ближайшем матче с «Ладой», сообщает пресс-служба уфимского клуба. Встреча пройдёт сегодня, 10 ноября, в Уфе и начнётся в 17:00 мск. «Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
В прошлом сезоне 30-летний канадец набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за «Салават Юлаев».

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился. В текущей кампании за «Херши» в АХЛ он провёл всего четыре матча и записал в свой актив 2 (1+1) очка.

