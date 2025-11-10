Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Менелл: если ты находишься в России, то ты должен попробовать водку

Защитник СКА Менелл: если ты находишься в России, то ты должен попробовать водку
Комментарии

Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что водку нужно попробовать каждому человеку, находящемуся в России. Американский хоккеист получил гражданство РФ в августе 2023 года, после чего у него появилась возможность играть за сборную России.

— Нэйтан Тодд как-то заявил, что каждый иностранец должен попробовать русскую водку. Согласны ли с ним?
— Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то — нет! Водка — точно не мой любимый напиток. Но я согласен, если ты находишься в России, то ты должен её попробовать. Это интересный опыт, — цитирует Менелла Legalbet.

Материалы по теме
«Мы быстро играем, похоже на «Эдмонтон» или на «Торонто». Менелл — о стиле СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android