Защитник СКА Менелл: если ты находишься в России, то ты должен попробовать водку

Защитник СКА Бреннан Менелл заявил, что водку нужно попробовать каждому человеку, находящемуся в России. Американский хоккеист получил гражданство РФ в августе 2023 года, после чего у него появилась возможность играть за сборную России.

— Нэйтан Тодд как-то заявил, что каждый иностранец должен попробовать русскую водку. Согласны ли с ним?

— Я пробовал водку и другие традиционные напитки. И вообще много русской кухни попробовал за эти годы. Что-то мне нравится, что-то — нет! Водка — точно не мой любимый напиток. Но я согласен, если ты находишься в России, то ты должен её попробовать. Это интересный опыт, — цитирует Менелла Legalbet.