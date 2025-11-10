Продюсер Spittin’ Chiclets рассказал, чем его впечатлила игра Арсения Грицюка

Соведущий и продюсер Spittin’ Chiclets и Game Notes Паша Эшги остался впечатлён игрой российского нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Арсения Грицюка.

«Думаю, мы все можем согласиться, что Арсений Грицюк нас очень впечатлил. Знаю, его цифры статистики не бросаются в глаза, но он показывает именно такую ​​игру в нападении и бросок, которого не хватало команде. Я был им очень впечатлён. Смотреть на его игру — это просто невероятно. Мне кажется, его количество очков не соответствует тому, насколько он хорош.

Его катание, он летает по льду. Его немного причудливые способы выиграть борьбу за шайбу. Мне кажется, что каждый раз, когда он идёт за шайбой, имея шансы 50 на 50, он каким-то образом её забирает. Также он силён в борьбе у бортов. Все были уверены в его броске, и он просто потрясающий. И его навыки плеймейкера тоже.

Думаю, если бы этот парень мог играть в первом звене с Джеком [Хьюзом] и [Йеспером] Браттом и получал бы больше игрового времени, его статистика была бы просто потрясающей и люди говорили бы о нём так же, как говорят об [Иване] Демидове и подобных ему. Я не говорю, что он так же хорош, как Демидов, но мне кажется, что он всё ещё остаётся недооценённым.

Если он не играет в большинстве, а играет в третьем звене, неважно, насколько он хорош, он просто не покажет такую статистику, которая принесёт ему голоса. [Мэттью] Шефер и Демидов невероятны. Но этих ребят просто ставят на гораздо более выгодные позиции с точки зрения игрового времени, статистики, игры в большинстве и так далее», — цитирует Эшги New Jersey Hockey Now.

В дебютном для себя сезоне в НХЛ Грицюк набрал 7 (3+4) очков в 15 матчах.