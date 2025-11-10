Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: «Баффало» ищет варианты обмена вратаря Александра Георгиева

Инсайдер НХЛ: «Баффало» ищет варианты обмена вратаря Александра Георгиева
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» ищет варианты обмена российского вратаря Александра Георгиева, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. Отмечается, что клуб видит Девона Леви в качестве основного вратаря в АХЛ и готов отпустить Георгиева за символическую компенсацию.

Российский голкипер подписал односторонний контракт с «Сэйбрз» 12 сентября, но позднее прошёл через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Георгиев провёл за фарм-клуб два матча и потерпел два поражения при 89,6% отражённых бросков.

За карьеру Георгиев сыграл 303 встречи за восемь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». Он становился лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/2023 и 2023/2024 в составе «Эвеланш» и был приглашён на Матч всех звёзд в 2024 году.

Материалы по теме
Официально
«Баффало» выставил вратаря Александра Георгиева на драфт отказов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android