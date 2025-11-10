Нападающий Пьеррик Дюбе дебютирует за СКА в матче с «Авангардом»

Нападающий Пьеррик Дюбе дебютирует за СКА в матче с «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 10 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» и начнётся в 16:30 мск. Ранее форвард пополнил состав санкт-петербургского клуба в результате обмена с «Трактором».

Дюбе сыграет матч во втором звене с Рокко Гримальди и Джозефом Бландизи.

Фото: ХК СКА

24-летний Дюбе в нынешнем сезоне провёл 21 игру, в которых забросил семь шайб и отдал семь результативных передач. В сезоне-2022/2023 форвард подписал контракт с клубом AHL «Лаваль Рокет», где за 46 игр записал на свой счёт 32 (16+16) очка. В следующем сезоне игрок дебютировал в НХЛ, сыграв за «Вашингтон Кэпиталз», но после трёх игр форвард был отправлен в фарм-клуб «Херши Бэрс». В этой команде хоккеист выступал последние два года, набрав 88 (47+41) очков в 124 встречах.