СКА сыграет с «Авангардом» в 11 нападающих из-за травм Плотникова, Романова и Короткого

СКА сыграет в матче с омским «Авангардом» в 11 нападающих, так как игру из-за травм пропускают форварды Сергей Плотников, Владислав Романов и Матвей Короткий. Также вне заявки остался Игорь Ларионов‑младший. Встреча пройдёт сегодня, 10 ноября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ 10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск СКА Санкт-Петербург

Также по этой причине защитник Маркус Филлипс сыграет в атаке.

Фото: ХК СКА

Это будет вторая и заключительная встреча команд в текущем сезоне. В первом матче 23 сентября в Санкт-Петербурге победу одержал «Авангард» со счётом 4:2. СКА одержал четыре победы в последних шести матчах. «Авангард» выиграл лишь две из последних шести встреч.