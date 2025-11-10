Скидки
Хоккей

Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по голам в домашних играх

Комментарии

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил 226-й гол в домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ и вышел на второе место в истории клуба. Рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру, на счету которого 231 шайба. Мэттьюс отличился в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 05:00     1:1 Ахо (Элерс, Миллер) – 08:34 (pp)     1:2 Джарвис (Свечников, Никишин) – 14:31     2:2 Таварес (Робертсон, Макманн) – 15:31     3:2 Нюландер (Таварес, Мэттьюс) – 19:01 (pp)     4:2 Мэттьюс (Маккейб, Нис) – 31:03     4:3 Уокер (Каррье) – 36:51     4:4 Холл (Блейк, Стэнковен) – 43:20     4:5 Стэнковен (Миллер, Элерс) – 52:13    

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 16 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при полезности «-9». Всего на счету нападающего 741 (410+331) очко за карьеру в регулярках НХЛ. Мэттьюс был выбран в первом раунде под общим первым номером «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2016 года.

