Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории «Торонто» по голам в домашних играх

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил 226-й гол в домашних матчах регулярного чемпионата НХЛ и вышел на второе место в истории клуба. Рекорд принадлежит Дэррилу Ситтлеру, на счету которого 231 шайба. Мэттьюс отличился в игре с «Каролиной Харрикейнз» (4:5).

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл 16 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при полезности «-9». Всего на счету нападающего 741 (410+331) очко за карьеру в регулярках НХЛ. Мэттьюс был выбран в первом раунде под общим первым номером «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2016 года.