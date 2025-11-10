Скидки
Главный тренер «Авангарда» Буше ответил на вопрос о состоянии Блажиевского

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше перед игрой со СКА рассказал о результативности команды и состоянии защитника омского клуба Артёма Блажиевского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

«Голевых моментов у нас предостаточно, большего мы и требовать не можем. Однако нас подводит реализация. Многим ребятам не хватает нужного гола, чтобы распечатать ворота соперника. Голы — как бананы. Идут в связке. Состояние Блажиевского? Он близок к возвращению. Он мог сыграть и сегодня, но мы решили его поберечь», — приводит слова Буше пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

На данный момент омский «Авангард» располагается на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. СКА занимает девятую строчку в таблице Запада КХЛ.

