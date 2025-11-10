Скидки
Хоккей Новости

Американский форвард «Торпедо» Принс: планируем с семьёй остаться жить в России

Американский форвард «Торпедо» Принс: планируем с семьёй остаться жить в России
Комментарии

Американский нападающий «Торпедо» Шейн Принс заявил, что планирует вместе с семьёй остаться жить в России. 32-летний хоккеист выступает в Континентальной хоккейной лиге восьмой сезон и имеет паспорт Беларуси.

«С каждым годом я становлюсь чуть лучше в русском языке. Понимаю больше, чем могу говорить. Мои дети могут спокойно говорить на русском. Это круто! Мне надо догонять их. Потому что наш план – остаться жить здесь, в России. Не планируем куда-либо переезжать. Мы любим Россию. Мои дети будут учиться здесь. А я планирую когда-нибудь сесть с репетитором и начать говорить по-русски так же быстро, как делаете это вы!» – приводит слова Принса Legalbet.

Новости. Хоккей
