Главный тренер «Торонто» раскритиковал игру своей команды в обороне

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе выразил недовольство игрой своей команды в обороне. В последних двух матчах «Лифс» пропустили 10 шайб, уступив «Бостон Брюинз» (3:5) и «Каролине Харрикейнз» (4:5).

«Хилдеби много раз нас выручал. Но во втором периоде [с «Каролиной»] мы пропустили три или четыре быстрые атаки с ходу, я сбился со счёта. Так что дело вообще не во вратаре.

В большинстве мы играем отлично, забиваем голы. Однако в плане обороны мы сошли с рельсов. Это связано с тем, как мы дорожим шайбой. Сейчас мы совершаем потери, которые дорого нам обходятся. Не видно настойчивости в защите.

Мы забиваем достаточно голов, но слишком много пропускаем. Можно сказать, что в течение всего сезона мы недостаточно проявляем себя в обороне. Если мы хотим быть успешными в этом аспекте игры, то нужно уметь контролировать игру, быть жёсткими и выигрывать единоборства. Нужна хорошая структура», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.