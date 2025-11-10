Скидки
Защитник «Северстали» Калдис: наш стиль не поменялся с прошлого сезона

Защитник «Северстали» Иоаннис Калдис прокомментировал изменения в игре команды в нынешнем сезоне. На данный момент череповецкий клуб идёт третьим на Западе с 32 очками после 24 матчей.

«Наш стиль с прошлого сезона не поменялся. У нас молодая команда, ребята стали на год старше и стали играть ещё лучше. Мы стали больше забрасывать всей командой, и теперь нас не тащит только одно звено. На предсезонке тренер внёс небольшие изменения, ключевые наработки остались», – приводит слова Калдиса Metaratings.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провёл 24 встречи, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

