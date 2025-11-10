Шелдон Ремпал совершил первое результативное действие за «Салават» после возвращения

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за уфимский клуб после возвращения. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый перерыв.

На 20-й минуте матча форвард «Салавата» Джек Родевальд забросил первую шайбу команды с передач Девина Броссо и Шелдона Ремпала.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.