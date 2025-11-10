Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шелдон Ремпал совершил первое результативное действие за «Салават» после возвращения

Шелдон Ремпал совершил первое результативное действие за «Салават» после возвращения
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за уфимский клуб после возвращения. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый перерыв.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Земчёнок) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)    

На 20-й минуте матча форвард «Салавата» Джек Родевальд забросил первую шайбу команды с передач Девина Броссо и Шелдона Ремпала.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.

Материалы по теме
Ремпала невероятно встретили в Уфе. Их связка с Броссо вытащит «Салават Юлаев» в плей-офф?
Ремпала невероятно встретили в Уфе. Их связка с Броссо вытащит «Салават Юлаев» в плей-офф?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android