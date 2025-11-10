Шелдон Ремпал совершил первое результативное действие за «Салават» после возвращения
Поделиться
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой». Это первое результативное действие хоккеиста в дебютной игре за уфимский клуб после возвращения. Встреча проходит в эти минуты, идёт первый перерыв.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
1 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5) 0:2 Михайлов (Бурдасов, Земчёнок) – 19:01 (5x4) 1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)
На 20-й минуте матча форвард «Салавата» Джек Родевальд забросил первую шайбу команды с передач Девина Броссо и Шелдона Ремпала.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», он сыграл два предсезонных матча, где набранными очками не отметился.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
17:48
-
17:40
-
17:18
-
16:58
-
16:36
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:15
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:44
-
07:25
-
07:10