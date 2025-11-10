Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок
Поделиться
29-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела. Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3) после столкновения с нападающим Тайлером Питликом.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди – 05:34 1:1 Блейк (Уокер) – 12:53 1:2 Фэйбер (Капризов, Юханссон) – 13:24 2:2 Свечников (Никишин, Ахо) – 13:45 3:2 Уокер (Джарвис, Миллер) – 16:51 3:3 Болди (Тарасенко, Сперджен) – 20:37 (pp) 4:3 Элерс (Блейк) – 20:46
«Он получил удар в голову. Тренерский штаб всегда принимает меры предосторожности в таких случаях», – приводит слова главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора сайт НХЛ.
Чатфилда поместили в список травмированных. В текущем сезоне он провёл 13 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 311 встреч и 68 (23+45) очков.
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
19:16
-
18:47
-
18:34
-
18:16
-
17:48
-
17:40
-
17:18
-
16:58
-
16:36
-
16:14
-
15:55
-
15:34
-
15:15
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:10
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:39
-
08:30