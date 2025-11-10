Скидки
Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок

Комментарии

29-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела. Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3) после столкновения с нападающим Тайлером Питликом.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди – 05:34     1:1 Блейк (Уокер) – 12:53     1:2 Фэйбер (Капризов, Юханссон) – 13:24     2:2 Свечников (Никишин, Ахо) – 13:45     3:2 Уокер (Джарвис, Миллер) – 16:51     3:3 Болди (Тарасенко, Сперджен) – 20:37 (pp)     4:3 Элерс (Блейк) – 20:46    

«Он получил удар в голову. Тренерский штаб всегда принимает меры предосторожности в таких случаях», – приводит слова главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора сайт НХЛ.

Чатфилда поместили в список травмированных. В текущем сезоне он провёл 13 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 311 встреч и 68 (23+45) очков.

