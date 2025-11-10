Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок

29-летний защитник «Каролины Харрикейнз» Джейлен Чатфилд выбыл на неопределённый срок из-за травмы верхней части тела. Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (4:3) после столкновения с нападающим Тайлером Питликом.

«Он получил удар в голову. Тренерский штаб всегда принимает меры предосторожности в таких случаях», – приводит слова главного тренера «ураганов» Рода Бриндамора сайт НХЛ.

Чатфилда поместили в список травмированных. В текущем сезоне он провёл 13 игр и набрал 3 (0+3) очка при полезности «+3». Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 311 встреч и 68 (23+45) очков.