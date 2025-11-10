Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — СКА, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 0:1, КХЛ 2025/2026

СКА с минимальным счётом обыграл «Авангард» в гостях
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лутфуллин (Недопёкин) – 18:06 (5x5)    

Единственную шайбу в матче на 19-й минуте забросил нападающий СКА Игнат Лутфуллин с передачи Никиты Недопёкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 31 очко, занимая третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 26 очками после 24 встреч располагается на седьмой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
В СКА активно занимаются трансферами. Помогут ли они команде Ларионова?
В СКА активно занимаются трансферами. Помогут ли они команде Ларионова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android