Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лада» вырвала победу у «Салавата Юлаева», забросив две шайбы в концовке

Сегодня, 10 ноября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:3.

На девятой минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин забил первый гол. На 20-й минуте форвард Никита Михайлов удвоил преимущество гостей. В течение минуты нападающий «Салавата» Джек Родевальд сократил отставание. На 29-й минуте защитник хозяев Григорий Панин сравнял счёт.

На 31-й минуте защитник Мак Холлоуэлл вывел «Ладу» вперёд. На 50-й минуте форвард уфимцев Егор Сучков восстановил равенство в счёте. В концовке встречи тольяттинцы забросили две шайбы в ворота «Салавата», отличились Никита Михайлов и Кирилл Жуков.