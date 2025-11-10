Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Лада, результат матча 10 ноября 2025 года, счет 3:5, КХЛ 2025/2026

«Лада» вырвала победу у «Салавата Юлаева», забросив две шайбы в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Холлоуэлл) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)     2:2 Панин (Хохлачёв, Цулыгин) – 28:50 (5x5)     2:3 Холлоуэлл (Сетдиков, Грошев) – 30:14 (5x5)     3:3 Сучков (Василевский) – 49:07 (5x5)     3:4 Михайлов (Чивилёв, Савчук) – 59:38 (5x5)     3:5 Жуков (Алтыбармакян) – 59:50 (en)    

На девятой минуте нападающий «Лады» Андрей Обидин забил первый гол. На 20-й минуте форвард Никита Михайлов удвоил преимущество гостей. В течение минуты нападающий «Салавата» Джек Родевальд сократил отставание. На 29-й минуте защитник хозяев Григорий Панин сравнял счёт.

На 31-й минуте защитник Мак Холлоуэлл вывел «Ладу» вперёд. На 50-й минуте форвард уфимцев Егор Сучков восстановил равенство в счёте. В концовке встречи тольяттинцы забросили две шайбы в ворота «Салавата», отличились Никита Михайлов и Кирилл Жуков.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Лада» подписала контракт с нападающим Тайлером Граовацем
