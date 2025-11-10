«Лада» одержала победу в Уфе впервые за 16 лет

«Лада» обыграла «Салават Юлаев» на выезде со счётом 5:3 и, таким образом, победила в Уфе впервые за 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Никита Михайлов (дважды), Мак Холлоуэлл и Кирилл Жуков. За уфимцев отличились Джек Родевальд, Григорий Панин и Егор Сучков.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 20 очков, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 19 очками после 25 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.