«Лада» одержала победу в Уфе впервые за 16 лет

«Лада» одержала победу в Уфе впервые за 16 лет
Комментарии

«Лада» обыграла «Салават Юлаев» на выезде со счётом 5:3 и, таким образом, победила в Уфе впервые за 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
0:1 Обидин (Сёмин, Бочаров) – 08:54 (4x5)     0:2 Михайлов (Бурдасов, Холлоуэлл) – 19:01 (5x4)     1:2 Родевальд (Броссо, Ремпал) – 19:37 (5x5)     2:2 Панин (Хохлачёв, Цулыгин) – 28:50 (5x5)     2:3 Холлоуэлл (Сетдиков, Грошев) – 30:14 (5x5)     3:3 Сучков (Василевский) – 49:07 (5x5)     3:4 Михайлов (Чивилёв, Савчук) – 59:38 (5x5)     3:5 Жуков (Алтыбармакян) – 59:50 (en)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Никита Михайлов (дважды), Мак Холлоуэлл и Кирилл Жуков. За уфимцев отличились Джек Родевальд, Григорий Панин и Егор Сучков.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 24 матча, в которых набрал 20 очков, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 19 очками после 25 встреч располагается на 10-й строчке Западной конференции.

