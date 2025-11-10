Скидки
«Он отличный снайпер и большой мастер». Капитан «Филадельфии» Кутюрье — о Мичкове

Форвард и капитан «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье отметил прогресс российского нападающего команды Матвея Мичкова в игре без шайбы. 20-летний россиянин набрал 8 (3+5) очков в 15 матчах этого сезона НХЛ.

«Он отличный снайпер и большой мастер, но, когда у тебя трудности, нужно найти способ помочь команде другими способами. Забивать в каждом матче получается не всегда.

Я заметил, что сейчас он стал чаще играть за линией шайбы и меньше рыбачит (убегает в атаку, когда команда не контролирует шайбу. — Прим. «Чемпионата»). Если он продолжит играть более правильно, думаю, это пойдёт на пользу команде», – приводит слова Кутюрье Sportsnet.

