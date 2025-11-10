Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Плющев — о «Тракторе»: ореол вокруг Гру исчез, команда начала разваливаться

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Трактора» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ореол вокруг Бенуа Гру исчез, команда начала разваливаться – и пошёл всё тот же круговорот легионеров и возрастных игроков для сиюминутного спасения результата!

Посмотрите в таблицу Востока, Челябинск с такими традициями и таким бюджетом до воскресенья был последним по пропущенным шайбам!

Между тем игра в обороне – это в первую очередь тренерский вопрос. Именно с её постановки начинается работа любого профессионального тренера», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

На данный момент «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков за 25 матчей.